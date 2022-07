Arma nascosta in vano a scomparsa, coppia in manette in Irpinia (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Una pistola semiautomatica con colpo in canna e priva di matricola, con due caricatori contenenti 7 cartucce ciascuno, oltre ad una scatola contenente altri 18 colpi sono stati trovati dalla Polizia di Stato in un’abitazione di Quindici. Due coniugi, tra cui un 75enne con precedenti penali per reati in materia di armi, tentato omicidio, sono stati arrestati dai poliziotti di Lauro. L’Arma era nascosta in un portafucili occultato dietro un mobile a scorrimento che veniva azionato con una leva. Un’altra pistola è stata trovata dalla Polizia di Stato in un’abitazione disabitata che si trova nei pressi dell’abitazione della coppia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Una pistola semiautomatica con colpo in canna e priva di matricola, con due caricatori contenenti 7 cartucce ciascuno, oltre ad una scatola contenente altri 18 colpi sono stati trovati dalla Polizia di Stato in un’abitazione di Quindici. Due coniugi, tra cui un 75enne con precedenti penali per reati in materia di armi, tentato omicidio, sono stati arrestati dai poliziotti di Lauro. L’erain un portafucili occultato dietro un mobile a scorrimento che veniva azionato con una leva. Un’altra pistola è stata trovata dalla Polizia di Stato in un’abitazione disabitata che si trova nei pressi dell’abitazione della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** Arma nascosta in vano a scomparsa, coppia in manette in Irpinia ** - edoludo : RT @Sapiente_mente: Basterà abbassare a 19° il termostato quest'inverno per spezzare le reni a #Putin Diabolico questo #governodeimiglior… - Iusername70 : RT @Sapiente_mente: Basterà abbassare a 19° il termostato quest'inverno per spezzare le reni a #Putin Diabolico questo #governodeimiglior… - Sapiente_mente : Basterà abbassare a 19° il termostato quest'inverno per spezzare le reni a #Putin Diabolico questo… - Mariella_b08 : RT @angelo_falanga: UCRAINA, ARMI AL MERCATO NERO? - il processo di rivendita, in Ucraina, di armi occidentali, filmato con una telecamera… -

Bologna, operatore sociosanitario arrestato per droga. In casa tutto l'occorrente per lo spaccio La perquisizione a casa Dentro all'abitazione, nemmeno tanto nascosta, gli uomini dell'Arma hanno trovato sostanza stupefacente. In particolare 4,5 grammi di mefedrone , una polvere bianca molto ... Matilda de Angelis su Instagram: "Soffro di ansia" ...di giorni fa Matilda de Angelis aveva deciso di mostrare al suo pubblico una sua parte più nascosta ... ' L'arma è sempre a doppio taglio, però . Trovo fastidioso ma inevitabile come qualsiasi giornale ... Agenzia ANSA Arma nascosta in vano a scomparsa, presa coppia nell'Avellinese Una pistola semiautomatica con colpo in canna e priva di matricola, con due caricatori contenenti 7 cartucce ciascuno, oltre ad una scatola contenente altri 18 colpi sono stati trovati dalla Polizia d ... La perquisizione a casa Dentro all'abitazione, nemmeno tanto, gli uomini dell'hanno trovato sostanza stupefacente. In particolare 4,5 grammi di mefedrone , una polvere bianca molto ......di giorni fa Matilda de Angelis aveva deciso di mostrare al suo pubblico una sua parte più... ' L'è sempre a doppio taglio, però . Trovo fastidioso ma inevitabile come qualsiasi giornale ... Arma nascosta in vano a scomparsa, presa coppia nell'Avellinese Una pistola semiautomatica con colpo in canna e priva di matricola, con due caricatori contenenti 7 cartucce ciascuno, oltre ad una scatola contenente altri 18 colpi sono stati trovati dalla Polizia d ...