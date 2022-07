Aniziché svestirsi | coprirsi con stile

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 luglio 2022) Allo scoccare dell’estate, le donne si dividono in due categorie: chi non vede l’ora di scoprire le gambe, e chi invece si ritrova a cercare ogni escamotage possibile per non soffrire il caldo senza soccombere agli shorts. I motivi sono i più disparati, dalle insicurezze alla piaga della ceretta: ma la buona notizia è che per la bella stagione 2022 tornano i pantaloni estivi, che rappresentano una valida alternativa. 5 outfit con i pantaloni estivi PE22 guarda le foto Leggi anche › Pantaloni eleganti a prova d’estate: 3 look ...