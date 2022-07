Alessandra Celentano | indiscrezione preoccupante | “C’è qualcosa che non va” scatta subito l’allarme

Leggi su direttanews

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’insegnante di Amicipreoccupa i fan:tra chi la segue, il dettaglio ha insospettito tutti-Amici-Mediasetnonostante il suo caratteraccio è riconosciuta come un’icona del talent show Amici per il quale collabora ormai da anni. Uno dei primi volti ad entrare nel team di Maria De Filippi: dopo aver chiarito che non avrebbe continuato a ballare vista l’età ha deciso di intraprendere il percorso da insegnante in tv e la De Filippi ha acconsentito con grande entusiasmo. Negli anni laè sempre stata accusata per via delle sue regole drastiche inerenti alla danza classica: la disciplina e la tecnica sono imprescindibili per lei. Questa severità ha ...