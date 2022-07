(Di mercoledì 13 luglio 2022) I chirurghi dell’università di Newhanno trapiantato con successo il cuore di ungeneticamente modificato in due persone indi. L’annuncio dei ricercatori èriportato dall’agenzia di stampa Reuters. Con questo successo ci si avvicina all’obiettivo di usare parti dinei trapianti per affrontare la carenza di organi umani. Ihanno funzionato normalmente senza segni di rigetto durante l’esperimento, durato tre giorni tra giugno e luglio. A marzo un uomo di 57 anni affetto da malattia cardiaca terminale è morto dopo che all’università del Maryland aveva ricevuto un cuore digeneticamente modificato. La NewUniversity ha sottoposto a screening i ...

Tumore al pancreas, scienziati di UniTo identificano un ... Lo studio, riferisce il "Wall Street Journal", è stato condotto nei mesi di giugno e luglio. Gli organi sono stati trapiantati in individui dopo la ... Xenotrapianti: due cuori di maiale trapiantati a pazienti in stato di morte cerebrale a New York – Il video Sembrano essere riusciti, visto che gli stessi ricercatori non hanno notato segni di rigetto precoce, i due xenotrapianti realizzati da un team del Tisch Hospital della NYU Langone guidato da ...