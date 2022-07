Webb vs Hubble | ecco lo strumento online per confrontare immediatamente le foto dei due telescopi

Pubblicità

Link4Universe : Hubble Vs James Webb, stessa zona del cielo vista da due diversi telescopi. L'ammasso al centro è 4.6 miliardi di a… - Link4Universe : Questa è la seconda nebulosa che sarà fotografa dal Webb! La foto qui è di Hubble, quella nuova è in arrivo nelle p… - Link4Universe : Questa nebulosa, vista qui da Hubble, è stata fotografata dal James Webb! La foto nuova sarà pubblicata tra poche o… - gus7in_sc0f1eld : RT @Astronomiaum: Nebulosa Carina pelo Hubble e pelo James Webb - Digital_Day : Una differenza enorme tra le vecchie foto e le nuove -

Alcuni di questi oggetti (Carena, l'Anello del Sud e il Quintetto di Stephan) erano già stati fotografati da, ma la tecnologia d'avanguardia die la sua capacità di vedere nell'ampio ......dell'esopianeta o l'osservazione di oggetti troppo deboli per essere osservati da. Ma il ... Il telescopio spaziale Jamese l'immagine di Giove L'immagine di Giove non è stata mostrata ...La Nebulosa Anello M 57 o NGC 6720, situata a 2000 anni luce dalla Terra con un diametro di circa due anni luce. L'esopianeta WASP-96b, un'enorme distesa di gas a 1150 anni luce dalla Terra Il James W ...Le prime immagini del telescopio spaziale James Webb sono state finalmente mostrate nella giornata di ieri. Per riuscirci è stato però fondamentale l'utilizzo di un SSD (o meglio un SSR) da 68 GB di c ...