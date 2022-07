"Viene giù tutto". Ecco cosa può succedere con l'Aventino di Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) Matteo Salvini avverte: "Se una forza di maggioranza non vota un decreto di maggioranza, si va a votare". Il Pd pronto a scaricare Conte senza fiducia sul dl Aiuti: "Sarebbe molto grave, ci saranno conseguenze" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Matteo Salvini avverte: "Se una forza di maggioranza non vota un decreto di maggioranza, si va a votare". Il Pd pronto a scaricaresenza fiducia sul dl Aiuti: "Sarebbe molto grave, ci saranno conseguenze"

Pubblicità

Il_Paradroide : RT @banshee_c: Non so come metterla giù senza che sembri uno spot, ma oggi, se vi va, dalle 17.30 sono qui - - banshee_c : Non so come metterla giù senza che sembri uno spot, ma oggi, se vi va, dalle 17.30 sono qui -… - TakuMargi : @GiuseppeConteIT Facciamo cosí Giuseppe Se salta il governo ti veniamo a prendere a casa, te e Giggi l'idiota, e vi… - PaganiAurelio : @prof_baldini qualcuno se ne è accorto che, dal 2011 in poi in italia la legge (dalla costituzione in giù) viene si… - GabrieleBelved6 : @Andre_Dalma Se non viene mi butto giù dalla finestra nel momento esatto in cui passa un camion e dietro di lui una… -