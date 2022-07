Vacanze in Siberia in onore di Vladimir Putin: a cosa sono costretti i russi (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Sulle orme di Putin» in Siberia o in auto in Asia centrale, la guerra in Ucraina e le sanzioni occidentali che hanno bloccato i collegamenti aerei diretti con la russia hanno cambiato il modo di fare vacanza dei russi. Difficoltà a ottenere visti turistici, tratte aeree complesse e costose hanno portato i cittadini della Federazione e le istituzioni a "reinventare" le Vacanze estive puntando su mete interne e sui mezzi di trasporto privati. All'inizio di luglio, come riporta l'emittente Zvezda legata al ministero della Difesa, ha preso il via il programma turistico "Vacanze Siberiane". «Chiunque può sentirsi un presidente in vacanza», ha affermato il capo dell'agenzia federale per il Turismo, Rosturism, Zarina Doguzova. Il percorso del tour - otto giorni lungo circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Sulle orme di» ino in auto in Asia centrale, la guerra in Ucraina e le sanzioni occidentali che hanno bloccato i collegamenti aerei diretti con laa hanno cambiato il modo di fare vacanza dei. Difficoltà a ottenere visti turistici, tratte aeree complesse e costose hanno portato i cittadini della Federazione e le istituzioni a "reinventare" leestive puntando su mete interne e sui mezzi di trasporto privati. All'inizio di luglio, come riporta l'emittente Zvezda legata al ministero della Difesa, ha preso il via il programma turistico "ne". «Chiunque può sentirsi un presidente in vacanza», ha affermato il capo dell'agenzia federale per il Turismo, Rosturism, Zarina Doguzova. Il percorso del tour - otto giorni lungo circa ...

