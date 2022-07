Uomo dato alle fiamme: disposto l’incidente probatorio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFrattamaggiore (Na) – La Procura di Napoli Nord ha chiesto e ottenuto dal gip Daniele Grunieri un incidente probatorio durante il quale verranno cristallizzate le dichiarazioni rese nella prima fase delle indagini dal fratello e dalla madre del 36enne Nicola Liguori, l’Uomo dato alle fiamme la notte dello scorso 30 giugno mentre era su una panchina di Frattamaggiore intento ad effettuare una videochiamata con la fidanzata. Di questo atroce gesto è accusato il 39enne Pasquale Pezzella il quale, secondo la Polizia di Stato e la Procura di Napoli Nord, avrebbe lanciato del liquido infiammabile sull’Uomo, suo conoscente, forse insieme con un complice. L’esame e il controesame dei testimoni è stato fissato per il 18 luglio. Pezzella, difeso dall’avvocato Fernando ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFrattamaggiore (Na) – La Procura di Napoli Nord ha chiesto e ottenuto dal gip Daniele Grunieri un incidentedurante il quale verranno cristallizzate le dichiarazioni rese nella prima fase delle indagini dal fratello e dalla madre del 36enne Nicola Liguori, l’la notte dello scorso 30 giugno mentre era su una panchina di Frattamaggiore intento ad effettuare una videochiamata con la fidanzata. Di questo atroce gesto è accusato il 39enne Pasquale Pezzella il quale, secondo la Polizia di Stato e la Procura di Napoli Nord, avrebbe lanciato del liquido infiammabile sull’, suo conoscente, forse insieme con un complice. L’esame e il controesame dei testimoni è stato fissato per il 18 luglio. Pezzella, difeso dall’avvocato Fernando ...

