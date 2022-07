Torna il gran caldo, in settimana picchi fino a 42°C (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna il grande caldo. Temperature in costante aumento sull’Italia per almeno una settimana, assenza di piogge, massime che Tornano a galleggiare intorno ai 40°C con punte anche superiori: questo il quadro di un’estate che vuol continuare il percorso intrapreso dal primo semestre, il più caldo della storia per l’Italia. Da dove nasce questa nuova fase calda e siccitosa? Ancora una volta dall’Algeria con la spinta di correnti calde fin verso le Isole Britanniche: sono attesi 35/37°C anche a Londra se la traiettoria della massa d’aria seguirà quanto previsto. In questi giorni intanto le massime hanno raggiunto cifre ‘algerine’ anche in Portogallo e Spagna, e si va verso i 46°C: il picco poi colpirà la Francia, anche quella settentrionale, e dal weekend potrebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) –ilde. Temperature in costante aumento sull’Italia per almeno una, assenza di piogge, massime cheno a galleggiare intorno ai 40°C con punte anche superiori: questo il quadro di un’estate che vuol continuare il percorso intrapreso dal primo semestre, il piùdella storia per l’Italia. Da dove nasce questa nuova fase calda e siccitosa? Ancora una volta dall’Algeria con la spinta di correnti calde fin verso le Isole Britanniche: sono attesi 35/37°C anche a Londra se la traiettoria della massa d’aria seguirà quanto previsto. In questi giorni intanto le massime hanno raggiunto cifre ‘algerine’ anche in Portogallo e Spagna, e si va verso i 46°C: il picco poi colpirà la Francia, anche quella settentrionale, e dal weekend potrebbe ...

