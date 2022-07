– Silenzio tra Dybala e l’Inter: ultimo contatto un mese fa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paulo Dybala ancora in cerca di una squadra C’è ancora da fare chiarezza sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha lasciato la Juventus da parametro zero e ancora deve trovare una nuova sistemazione. Tra le squadre maggiormente interessate c’è l’Inter che però, secondo quanto riportato dal giornalista di Tyc Sport, César Luis Merlo, non si fa sentire da un mese. “La Roma è tornata in campo per Paulo Dybala e ha fatto una nuova offerta: un contratto quadriennale al ritmo di € 6 milioni all’anno. Oggi è l’unica proposta formale sul tavolo della Joya, al di là di diversi sondaggi. Non si parla con l’Inter da più di un mese”, si legge sul profilo Twitter del giornalista. Roma volvió a la carga por Paulo Dybala e hizo una nueva ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pauloancora in cerca di una squadra C’è ancora da fare chiarezza sul futuro di Paulo. L’attaccante argentino ha lasciato la Juventus da parametro zero e ancora deve trovare una nuova sistemazione. Tra le squadre maggiormente interessate c’èche però, secondo quanto riportato dal giornalista di Tyc Sport, César Luis Merlo, non si fa sentire da un. “La Roma è tornata in campo per Pauloe ha fatto una nuova offerta: un contratto quadriennale al ritmo di € 6 milioni all’anno. Oggi è l’unica proposta formale sul tavolo della Joya, al di là di diversi sondaggi. Non si parla conda più di un”, si legge sul profilo Twitter del giornalista. Roma volvió a la carga por Pauloe hizo una nueva ...

