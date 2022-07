Serie A, svolta arbitri: una volta al mese potrebbero parlare in Tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Potrebbe arrivare una svolta in Serie A a partire da questa stagione: gli arbitri potrebbero parlare a 90 minuto una volta al mese L’indiscrezione è lanciata da Il Messaggero che mette come ipotesi questa possibilità degli arbitri di parlare una volta al mese dopo le partite. «Primi passi verso una rivoluzione annunciata. Gli arbitri parleranno una volta al mese a “90 minuto”. E in programma c’è anche qualcosa di più. La Rai potrà posizionare le proprie telecamere nella sala Var di Lissone, per poi a fine partita ascoltare rendere pubblico il parere di uno degli assistenti protagonisti di quel match». Questo quanto si legge nel ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Potrebbe arrivare unainA a partire da questa stagione: glia 90 minuto unaalL’indiscrezione è lanciata da Il Messaggero che mette come ipotesi questa possibilità deglidiunaaldopo le partite. «Primi passi verso una rivoluzione annunciata. Gliparleranno unaala “90 minuto”. E in programma c’è anche qualcosa di più. La Rai potrà posizionare le proprie telecamere nella sala Var di Lissone, per poi a fine partita ascoltare rendere pubblico il parere di uno degli assistenti protagonisti di quel match». Questo quanto si legge nel ...

