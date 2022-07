Scontro tra due mezzi pesanti perde la vita Michele Pisano

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 13 luglio 2022) di Monica De Santis Ancora sangue sulle strade italiane, ancora una vittima della nostra. E’ di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di ieri sulla Bussentina, la strada statale a scorrimento veloce che collega il Vallo di Diano al Golfo di Policastro, nel Salernitano. Nell’incidente sono rimasti coinvolti dueche, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente. Are laun 60enne di Sanza,che era alla guida di uno dei veicoli, mentre il conducente dell’altro mezzo pesante è rimasto ferito lievemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Sapri. A causa dell’incidente si registrano forti disagi per ...