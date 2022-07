Pubblicità

leggoit : Ruby Ter, la difesa di Ioana: «Le pagava già la Bocconi». Poi la richiesta: «Annullare tutte le prove» - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Processo Ruby Ter, il legale di Ioana: 'Berlusconi le pagava “rette Bocconi” - Affaritaliani : Processo Ruby Ter, il legale di Ioana: 'Berlusconi le pagava “rette Bocconi” - bizpal64 : @AgenziaVISTA Ma falla finita,e pensa che la sentenza x te del ruby ter sarà esemplare... - adaalighi : RT @ilvocio: Ruby Ter: 'Ad Apicella 3mila euro al mese da Berlusconi dal 2002' Praticamente ha vinto il gratta e vinci 'Turisti per Sempre'… -

Agenzia ANSA

Tutta "l'attività di indagine", ossia tutte le prove acquisite per il casodevono essere dichiarate "inutilizzabili ai fini della decisione". E' la mossa avanzata nel dibattimento che vede 29 imputati, tra cui Silvio Berlusconi, da uno dei difensori, Alberto Pirro, ...E blocca i transfughi di FI Grillo, Salvini e Berlusconi: i tre leader che imbarazzano Draghi, più attacchi alla Nato che a Moscae "discredito planetario": cosa c'è dietro quei 10 milioni ... Ruby ter: difesa ragazze a giudici, tutte le prove nulle - Ultima Ora Lo ha spiegato l'avvocato Alberto Borbon, legale di Amarghioalei e di Elisa Toti, nell'arringa con la quale ha chiesto l'assoluzione «perché il fatto non sussiste» per entrambe, che figurano tra i 29 ...Tutta "l'attività di indagine", ossia tutte le prove acquisite per il caso Ruby ter devono essere dichiarate "inutilizzabili ai fini della decisione". (ANSA) ...