Netflix cerca un capo per la raccolta pubblicitaria (e forse l’ha individuato) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Netflix cerca un capo per il servizio pubblicitario The Wall Street Journal, di Jessica Toonkel e Sarah Krouse, pag. 1 Diversi candidati sono stati intervistati per il posto di supervisione del livello supportato dalla pubblicità Netflix Inc. sta cercando un dirigente che guidi la creazione di un livello del suo servizio supportato dalla pubblicità, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione, e ha intervistato candidati esterni all’azienda. Tra i candidati c’è Pooja Midha, chief growth officer dell’unità pubblicitaria di Comcast Corp. che nelle ultime settimane ha sostenuto un lungo colloquio con Netflix. La società ha preso in considerazione diversi altri candidati, tra cui Peter Naylor, vicepresidente delle vendite di Snap Incas per le Americhe ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 13 luglio 2022)unper il servizio pubblicitario The Wall Street Journal, di Jessica Toonkel e Sarah Krouse, pag. 1 Diversi candidati sono stati intervistati per il posto di supervisione del livello supportato dalla pubblicitàInc. stando un dirigente che guidi la creazione di un livello del suo servizio supportato dalla pubblicità, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione, e ha intervistato candidati esterni all’azienda. Tra i candidati c’è Pooja Midha, chief growth officer dell’unitàdi Comcast Corp. che nelle ultime settimane ha sostenuto un lungo colloquio con. La società ha preso in considerazione diversi altri candidati, tra cui Peter Naylor, vicepresidente delle vendite di Snap Incas per le Americhe ...

