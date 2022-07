Litio, la Cina consolida il controllo sulle risorse sudamericane (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il gigante del Litio Ganfeng Lithium Co. Ltd ha annunciato un investimento da circa 962 milioni di dollari per acquisire due miniere in Argentina, mentre le principali aziende cinesi attive nella filiera del Litio aumentano gli investimenti per trarre vantaggio dalla crescente domanda per le batterie, componenti chiave dei veicoli elettrici (EV). L’acquisizione avverrà tramite una sussidiaria di Ganfeng, GFL International, che rileverà il 100% delle quote della società argentina Lithea Inc., azienda che è proprietaria di due laghi salati a Pozueolos e Pastos Grandes, nella provincia argentina di Salta. Insieme, i due siti potrebbero soddisfare una produzione annuale stimata a 30.000 tonnellate di carbonato di Litio, materiale chiave per la fabbricazione dei catodi per le celle dei battery pack. Ganfeng potrebbe espandere la produzione ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il gigante delGanfeng Lithium Co. Ltd ha annunciato un investimento da circa 962 milioni di dollari per acquisire due miniere in Argentina, mentre le principali aziende cinesi attive nella filiera delaumentano gli investimenti per trarre vantaggio dalla crescente domanda per le batterie, componenti chiave dei veicoli elettrici (EV). L’acquisizione avverrà tramite una sussidiaria di Ganfeng, GFL International, che rileverà il 100% delle quote della società argentina Lithea Inc., azienda che è proprietaria di due laghi salati a Pozueolos e Pastos Grandes, nella provincia argentina di Salta. Insieme, i due siti potrebbero soddisfare una produzione annuale stimata a 30.000 tonnellate di carbonato di, materiale chiave per la fabbricazione dei catodi per le celle dei battery pack. Ganfeng potrebbe espandere la produzione ...

