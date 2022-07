Italia e cybercrime, a maggio primi in Europa e sesti nel mondo per attacchi malware e ransomware (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando si parla di Italia e cybercrime i dati recenti forniscono uno spaccato ben poco rassicurante della situazione: nel mese di maggio – come emerge dall’ultimo rapporto della società di cybersecurity Trend Micro – l’Italia è risultata prima in Europa e sesta nel mondo per numero di attacchi hacker subiti. Tra i settori più colpiti troviamo la Pubblica amministrazione e la sanità. Di esempi ne abbiamo tanti nel mese di maggio e anche nel mese di giugno: l’attacco all’Asst Sacco-Fatebenefratelli di inizio maggio, quello all’Ospedale Macedonio Melloni di Milano di metà giugno o – ancora – l’attacco hacker al comune di Palermo che ha creato moltissimi problemi ai cittadini, dalle ZTL in tilt alla questione voto del 12 giugno. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando si parla dii dati recenti forniscono uno spaccato ben poco rassicurante della situazione: nel mese di– come emerge dall’ultimo rapporto della società di cybersecurity Trend Micro – l’è risultata prima ine sesta nelper numero dihacker subiti. Tra i settori più colpiti troviamo la Pubblica amministrazione e la sanità. Di esempi ne abbiamo tanti nel mese die anche nel mese di giugno: l’attacco all’Asst Sacco-Fatebenefratelli di inizio, quello all’Ospedale Macedonio Melloni di Milano di metà giugno o – ancora – l’attacco hacker al comune di Palermo che ha creato moltissimi problemi ai cittadini, dalle ZTL in tilt alla questione voto del 12 giugno. LEGGI ...

