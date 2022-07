Infermiere accusato dell' uccisione di due pazienti a Catania | il movente è la vendetta

(Di mercoledì 13 luglio 2022) commenta Avrebbe ucciso per vendicarsi'ospedale che lo aveva trasferito di reparto Vincenzo Villani Conti , l'del Cannizzaro diarrestato, martedì, per omicidio premeditato ...

Pubblicità

dosumma : RT @Nurse24it: Arrestato #infermiere 50enne accusato di avere commesso un duplice #omicidio: vittime 2 donne ricoverate all’ospedale Canniz… - Nurse24it : Arrestato #infermiere 50enne accusato di avere commesso un duplice #omicidio: vittime 2 donne ricoverate all’ospeda… - LiveSicilia : Infermiere accusato di omicidio, Razza: “Disposta ispezione” - LiveSiciliaCT : Infermiere accusato di omicidio, Razza: “Disposta ispezione” - telodogratis : Infermiere accusato omicidio, ‘vendetta per trasferimento’ -

commenta Avrebbe ucciso per vendicarsi dell'ospedale che lo aveva trasferito di reparto Vincenzo Villani Conti , l'del Cannizzaro di Catania arrestato, martedì, per omicidio premeditato pluriaggravato di due pazienti, uccise tra il 2020 e il 2021, con una massiccia somministrazione di diazepam e ...Catania, arrestato il presuntokiller: èdi aver ucciso due pazienti. Secondo gli inquirenti avrebbe agito per vendicarsi L'articolokiller a Catania: èdell'omicidio di due pazienti proviene ...Morte due donne all'ospedale Cannizzaro, il retroscena choc: alle origini del gesto lo spostamento da un reparto all'altro ...L’incredibile retroscena dopo l’arresto dell’uomo, Vincenzo Villani Conti. Le due donne, di 80 e 65 anni, sarebbero state scelte a caso. L’inchiesta partita dalla segnalazione di due psicologi ...