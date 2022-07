Guerra Russia-Ucraina. Al via vertice sul grano tra in Turchia. Filorussi a Donetsk: “Fucileremo i mercenari stranieri condannati”. Putin incontrerà Khamenei. Usa: “Grave minaccia” (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’annuncio dell’incontro tra i leader di Russia e Iran fa tremare gli Usa. Grande attesa per il tavolo ad Ankara per le scorte. Sale a 47 il numero delle vittime nel bombardamento di Chasiv Yar Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’annuncio dell’incontro tra i leader die Iran fa tremare gli Usa. Grande attesa per il tavolo ad Ankara per le scorte. Sale a 47 il numero delle vittime nel bombardamento di Chasiv Yar

Pubblicità

rulajebreal : Per anni la Russia ha bombardato la Siria. Poi Putin ha messo il veto all'ONU per impedire che l’aiuto umanitario r… - GiovaQuez : Mannocchi: 'La Russia ha una visione imperiale, non ha fretta. Un paese non si distrugge solo con i bombardamenti m… - VauroSenesi : Media, l'#Ucraina non fa più notizia... @fattoquotidiano #12luglio — La mia nuova vignetta, in edicola #guerra… - PAOLAGOSTINI : RT @ClaudioDeglinn2: “Anziani e disabili morti perché usati come scudi umani” Zelensky, l’accusa dell’Onu conferma le notizie che da mesi a… - calzelunghe17 : RT @LeoNoeuro: CHIEDIAMO A GRAN VOCE LE DIMISSIONI DI #DRAGHI E DI #MATTARELLA: hanno distrutto il Paese in 18 mesi, portandolo in guerra c… -