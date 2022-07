Freedomleaks, la piattaforma online in difesa dell'aborto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quante volte in Italia l'interruzione volontaria di gravidanza non viene garantita? L'associazione Luca Coscioni lancia una piattaforma per segnalazioni anonime sull'applicazione della legge 194 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quante volte in Italia l'interruzione volontaria di gravidanza non viene garantita? L'associazione Luca Coscioni lancia unaper segnalazioni anonime sull'applicazionea legge 194

Nasce Freedomleaks, la piattaforma per le segnalazioni (anonime) su aborto e malasanità

Proprio in questa ottica arriva la proposta dell'Associazione Coscioni, quella di Freedomleaks (piattaforma per segnalazioni anonime sull'applicazione della 194).