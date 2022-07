Figc pubblica bando per borsa di studio intitolata a Davide Astori

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lahato ildi concorso per l’assegnazione di unadial calciatore della Nazionale e della Fiorentina, morto improvvisamente a Udine il 4 marzo 2018. Laè riservata esclusivamente a progetti di ricerca sulla tematica “Prevenzione primaria e secondaria della morte improvvisa nel calcio“, e si rivolge a giovani ricercatori, di età inferiore a 35 anni al momento della domanda, in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio fisico o di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (Cardiologia). La Commissione Giudicatrice sarà coordinata dal prof. Paolo Zeppilli, attuale Medico Federale. La ...