Euro 2020, Italia-Inghilterra partita più giocata: scommesse per 30,8 mln euro (Di mercoledì 13 luglio 2022) La finale di euro 2020 tra Italia e Inghilterra non è stata solo la partita, per ovvi motivi, più vista della competizione, ma anche l’evento che ha visto il più alto flusso di scommesse. Come riporta agipronews, citando il ReportCalcio sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers) una cifra di 30,8 milioni di euro, record nella storia dello sport Italiano. In totale, euro 2020 “ha prodotto in Italia complessivamente una raccolta pari a 472,5 milioni di euro e un gettito erariale di 12 milioni, mentre quella stimata a livello mondiale è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) La finale ditranon è stata solo la, per ovvi motivi, più vista della competizione, ma anche l’evento che ha visto il più alto flusso di. Come riporta agipronews, citando il ReportCalcio sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers) una cifra di 30,8 milioni di, record nella storia dello sportno. In totale,“ha prodotto incomplessivamente una raccolta pari a 472,5 milioni die un gettito erariale di 12 milioni, mentre quella stimata a livello mondiale è ...

