E’ molto duro il commento di Selvaggia Lucarelli dopo le parole di Ilary Blasi: “Insultare i giornali non è un buon modo per difendersi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) dopo la notizia ufficiale e i comunicati stampa arrivati da parte di Francesco Totti e Ilary Blasi, la reazione di molti giornalisti che si sono sentiti chiamati in causa, non è tardata ad arrivare. Il motivo è molto semplice: Ilary Blasi, dopo che Corriere, Repubblica, Messaggero, Dagospia e altri, raccontarono dell’imminente divorzio, andò in tv per smentire. E questo era un suo sacrosanto diritto anche per tutelare i suoi figli. Il problema furono le parole che la conduttrice usò, dicendo contro di lei e Totti era in corso un attacco mediatico vergognoso, che non c’era nulla di vero. Parlò di complotto tanto che all’epoca ci chiedemmo: ma se sono tutte fake news, perchè non denunciare, perchè non querelare. Oggi quindi i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022)la notizia ufficiale e i comunicati stampa arrivati da parte di Francesco Totti e, la reazione di moltisti che si sono sentiti chiamati in causa, non è tardata ad arrivare. Il motivo èsemplice:che Corriere, Repubblica, Messaggero, Dagospia e altri, raccontarono dell’imminente divorzio, andò in tv per smentire. E questo era un suo sacrosanto diritto anche per tutelare i suoi figli. Il problema furono leche la conduttrice usò, dicendo contro di lei e Totti era in corso un attacco mediatico vergognoso, che non c’era nulla di vero. Parlò di complotto tanto che all’epoca ci chiedemmo: ma se sono tutte fake news, perchè non denunciare, perchè non querelare. Oggi quindi i ...

Pubblicità

Grifoman1 : RT @BabboleoNews: #Genoa, la conferenza di #Blazquez: 'Grazie ai tifosi per la grande risposta, vorrei arrivare a 20mila abbonati. La squad… - antonio_race : Tifosi del Napoli anno prossimo sosteniamo la squadra e la rosa perché sarà un anno molto duro e pieno di insidie verso il basso .... - alwayslouistmln : @lamemipuolfino quartetto è bellissimo ma molto più duro di gruppo, però mi piace un sacco. siamo categoria cadetti… - ilbiscionepensa : Così Marotta un mese fa: “Dybala e Lukaku? Da parte nostra non c’è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in manier… - RosannaSantagat : @ChristianBisti @Icestar66 @LaBombetta76 Io sto tenendo duro…ma ho dovuto impegnarmi molto per tutta la prima serie a non mollare -