Diabete e Pnrr: Consoli (Sid): Presidi territoriali, digitalizzazione e team multi funzionali il futuro (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Grazie al Pnrr, Presidi territoriali, digitalizzazione e team multi funzionali rappresentano il futuro possibile della diabetologia", questo il messaggio del professore Agostino Consoli, Presidente della Sid – Società Italiana di Diabetologia, lunedì al 15° Italian Diabetes Barometer Forum a Palazzo Giustiniani, dal titolo "Diabete e Pnrr: Prima le Cure". Un tema caldo quello delle interazioni tra Diabete e Pnrr che al 15° Italian Diabetes Barometer Forum, ha messo assieme esponenti delle istituzioni, società scientifiche ed esperti. Al centro del confronto il position paper in sette punti, già presentato al Senato e al Ministero ...

