Di Marzio: per Dybala al Napoli c’è l’ostacolo diritti d’immagine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Di Marzio: Dybala è a Torino. Napoli e Roma ci stanno pensando. Nel Napoli c’è la difficoltà dei diritti d’immagine che valgono tanti milioni di euro, il Napoli vuole sempre il 100%. Lo vedo un ostacolo per la realizzazione positiva di questa operazione. Per la Roma ci sono stati contatti ma sembra che sia legata alla partenza di Zaniolo. Oggi su Zaniolo non ci sono offerte da parte della Juventus. Roma e Napoli stanno pensando più seriamente a Koulibaly. Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Kim del Fenerbahce, costa 20 milioni di euro, guadagna 2.2, c’è anche il Rennes. Altrimenti c’è la quotazione Acerbi, credo che Spalletti possa dare un ok anche convinto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Diè a Torino.e Roma ci stanno pensando. Nelc’è la difficoltà deiche valgono tanti milioni di euro, ilvuole sempre il 100%. Lo vedo un ostacolo per la realizzazione positiva di questa operazione. Per la Roma ci sono stati contatti ma sembra che sia legata alla partenza di Zaniolo. Oggi su Zaniolo non ci sono offerte da parte della Juventus. Roma estanno pensando più seriamente a Koulibaly. Ilsta facendo di tutto per prendere Kim del Fenerbahce, costa 20 milioni di euro, guadagna 2.2, c’è anche il Rennes. Altrimenti c’è la quotazione Acerbi, credo che Spalletti possa dare un ok anche convinto. L'articolo ilsta.

