Covid | i dati raccolti durante le vaccinazioni sono un’occasione unica per orientare le scelte sanitarie

GiovanniToti : Nei nostri ospedali, il 70% dei pazienti #Covid19 in realtà è ricoverato per altre patologie e poi scopre di essere… - Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - CucchiarelliX : RT @fratotolo2: Qualcuno dovrebbe dimettersi, chiedere scusa e poi venire indagato. Dati Covid #12luglio 2020 Decessi: 9 Ricoveri in tera… - Angie_Pinkmeup : RT @fratotolo2: Qualcuno dovrebbe dimettersi, chiedere scusa e poi venire indagato. Dati Covid #12luglio 2020 Decessi: 9 Ricoveri in tera… -

Leggi Anche, Locatelli: 'Non è un'influenza, smettiamo di minimizzare i rischi'. E Brusaferro ... non lasciamo circolare il virus' Ma ora veniamo al tema vero della nostra discussione: i...... numeri in aumento in terapia intensiva I casi disono in aumento, così come quelli sull'occupazione delle terapie intensive, arrivata al 4% a livello nazionale secondo iAgenas. A ...Il governo ha deciso di dare il via alla campagna vaccinale per la quarta dose a tutti gli over60, ma nonostante un boom delle prenotazioni e qualche ...Da oggi anche in Sicilia prende il via la somministrazione della quarta dose (second booster o secondo richiamo) di vaccino anti - Covid alle persone dai 60 anni in su e a quelle con elevata fragilità ...