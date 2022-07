Conference League 2022/2023: calendario, programma, date e sorteggi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chi raccoglierà l’eredità della Roma, vincitrice della prima edizione della Conference League? La seconda edizione si aprirà il 14 giugno con il sorteggio del primo turno di qualificazione. La Fiorentina è spettatrice interessata: prenderà parte al playoff di qualificazione con sorteggio il 1 agosto. La squadra di Italiano aspetta di conoscere le possibili avversarie. Ecco il calendario del torneo con date di tutti i turni e sorteggi del torneo. Occhio alle big: Villarreal (esordio per una squadra spagnola), West Ham, Colonia, Nizza. Primo turno di qualificazione sorteggio: 14 giugno 2022 Andata: 7 luglio 2022 Ritorno: 14 luglio 2022 Secondo turno di qualificazione sorteggio: 15 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chi raccoglierà l’eredità della Roma, vincitrice della prima edizione della? La seconda edizione si aprirà il 14 giugno con ilo del primo turno di qualificazione. La Fiorentina è spettatrice interessata: prenderà parte al playoff di qualificazione cono il 1 agosto. La squadra di Italiano aspetta di conoscere le possibili avversarie. Ecco ildel torneo condi tutti i turni edel torneo. Occhio alle big: Villarreal (esordio per una squadra spagnola), West Ham, Colonia, Nizza. Primo turno di qualificazioneo: 14 giugnoAndata: 7 luglioRitorno: 14 luglioSecondo turno di qualificazioneo: 15 ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? Mancini: “Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: cresce… - LCuccarini : Poteva mancare la foto con la Coppa vinta in Conference League? ???? Sarà esposta al pubblico fino al 22 luglio, all… - marcellocorbo : @MimmoAdinolfi Tutto è possibile. Tanto l'obiettivo dichiarato è arrivare settimi per vincere la Conference League… - covellocurvasud : RT @se__telefoNANDO: Sarri in risposta a Mourinho. Mercato 'attivo' fin dai primi giorni senza aspettare il 22 agosto come tutti gli anni.… - WhiteWidow_5050 : RT @se__telefoNANDO: Sarri in risposta a Mourinho. Mercato 'attivo' fin dai primi giorni senza aspettare il 22 agosto come tutti gli anni.… -