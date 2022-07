CM.com – Milan: non è su De Ketelaere, ma sul rinnovo di Leao che si misureranno le ambizioni di Elliott/RedBird | Primapagina (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 20:00:00 Arrivano conferme: Non è sul probabile arrivo di De Ketelaere ma sul rinnovo del contratto di Leao che si misureranno le ambizioni del Milan e della sua nuova/vecchia proprietà. Sul talento belga che piace a Maldini, oltre al Milan c’è solo il Leeds, 17esimo nell’ultima Premier, 9 vittorie in 38 partite. Insomma: un club ricco, perché l’ultimo club della Premier incassa dai diritti tv il 50% in più di quanto incassa la squadra campione d’Italia (116 milioni il Norwich, 78 il Milan), ma siamo lontani dall’élite europea, dalle squadre che vincono i campionati e giocano per la Champions. In questi ultimi mesi, da quando è esploso, trascinando il Milan allo scudetto e meritandosi ampiamente il titolo di miglior ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 20:00:00 Arrivano conferme: Non è sul probabile arrivo di Dema suldel contratto diche siledele della sua nuova/vecchia proprietà. Sul talento belga che piace a Maldini, oltre alc’è solo il Leeds, 17esimo nell’ultima Premier, 9 vittorie in 38 partite. Insomma: un club ricco, perché l’ultimo club della Premier incassa dai diritti tv il 50% in più di quanto incassa la squadra campione d’Italia (116 milioni il Norwich, 78 il), ma siamo lontani dall’élite europea, dalle squadre che vincono i campionati e giocano per la Champions. In questi ultimi mesi, da quando è esploso, trascinando ilallo scudetto e meritandosi ampiamente il titolo di miglior ...

