Classifica Tour de France 2022: Vingegaard ribalta tutto, Pogacar crolla a 2’22”! 2° Bardet, Caruso a picco (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’undicesima tappa del Tour de France 2022 ha stavolto la Classifica generale. Si trattava di una delle frazioni più impegnative di questa edizione della Grande Boucle, con il durissimo Galibier e a seguire l’arrivo in salita sull’aspro Col du Granon (pendenze sempre oltre il 9%). La Jumbo Visma ha eseguito uno splendido lavoro di squadra e ha cercato di isolare il padrone Tadej Pogacar, la corsa si è infatti animata fin sul Galibier a una cinquantina di chilometri dal traguardo. Gli attacchi incrociati di Primoz Roglic e Jonas Vingegaard non hanno minato le certezze dello scatenato sloveno, che ha risposto colpo su colpo. Roglic è poi andato in affanno e sulle ultime rampe del Galibier è andato in scena un testa a testa tra Pogacar e Vingegaard. Lungo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’undicesima tappa deldeha stavolto lagenerale. Si trattava di una delle frazioni più impegnative di questa edizione della Grande Boucle, con il durissimo Galibier e a seguire l’arrivo in salita sull’aspro Col du Granon (pendenze sempre oltre il 9%). La Jumbo Visma ha eseguito uno splendido lavoro di squadra e ha cercato di isolare il padrone Tadej, la corsa si è infatti animata fin sul Galibier a una cinquantina di chilometri dal traguardo. Gli attacchi incrociati di Primoz Roglic e Jonasnon hanno minato le certezze dello scatenato sloveno, che ha risposto colpo su colpo. Roglic è poi andato in affanno e sulle ultime rampe del Galibier è andato in scena un testa a testa tra. Lungo ...

SpazioCiclismo : David Gaudu perde una posizione in classifica e non è più il miglior francese, ma esce dalla tappa di oggi del… - zazoomblog : Tour de France oggi tappa 11 a Vingegaard. La classifica generale: crisi Pogacar - Sport - Altri Sport - #France… - DALEX911 : Tour de France oggi, tappa 11 a Vingegaard. La classifica generale: crisi Pogacar - Sport - Altri Sport - DALEX911 : Tour de France 2022, ritorna la maglia nera per l'ultimo in classifica generale - Sport - Altri Sport - TiroIgnorante : Mettere tapponi del genere a neanche metà Tour ti fa esplodere la classifica e ti ritrovi con distacchi già di 2-3… -