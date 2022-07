Celta Vigo | Neto prende ancora tempo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Come riportato da Mundo Deportivo,starebbereggiando il suo trasferimento al. Il portiere brasiliano ex Juventus è...

Commenta per primo Il Real Vallodolid ha chiesto alil centrocampista peruviano Renato Tapia.Il difensore colombiano è rientrato alla Sampdoria dopo il prestito ale si metterà a disposizione del tecnico Marco Giampaolo durante il ritiro estivo a Ponte di Legno. Su di lui, però, ... Celta Vigo: un club vuole Tapia | Mercato | Calciomercato.com Come riportato da Mundo Deportivo, Neto starebbe temporeggiando il suo trasferimento al Celta Vigo. Il portiere brasiliano ex Juventus è uno dei nomi non voluti da Xavi per questa stagione e, ...Calciomercato Sampdoria, il futuro di Murillo è ancora incerto, ma non tornerà al Celta Vigo: I Celtinas hanno già trovato il sostituto.