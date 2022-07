Camera: oggi Question time con D'Incà, Franceschini, Garavaglia e Orlando (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a una interrogazione –rivolta al ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili– sulla decisione del Governo circa la risoluzione della convenzione tra Anas e Strada dei Parchi per la gestione delle autostrade A24 e A25 e iniziative volte a scongiurare i connessi rischi sul piano giudiziario e finanziario. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a definire linee di indirizzo per garantire omogeneità nell'applicazione della normativa in materia di pareri per vincoli storico-artistici e paesaggistici, alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D', risponde a una interrogazione –rivolta al ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili– sulla decisione del Governo circa la risoluzione della convenzione tra Anas e Strada dei Parchi per la gestione delle autostrade A24 e A25 e iniziative volte a scongiurare i connessi rischi sul piano giudiziario e finanziario. Il ministro della Cultura, Dario, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a definire linee di indirizzo per garantire omogeneità nell'applicazione della normativa in materia di pareri per vincoli storico-artistici e paesaggistici, alla ...

