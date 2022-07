Calcio femminile, Europei 2022: l’Italia va a caccia del riscatto contro l’Islanda (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la batosta di domenica sera contro la Francia, l’Italia tornerà in campo domani per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2022 di Calcio femminile. Le azzurre di Milena Bertolini affronteranno alle ore 18:00 l’Islanda per andare a caccia dei primi tre punti in questa rassegna continentale. Le azzurre dovranno assolutamente ripartire dal secondo tempo contro le transalpine. Lì si è vista la grinta giusta. contro l’Islanda non sarà facile, ma le azzurre partiranno favorite. “Mi aspetto di vedere l’Italia che conosco e che ci ha portato fino a qua – ha affermato la CT Milena Bertolini alla vigilia del secondo match in Inghilterra- l’Islanda? E’ una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la batosta di domenica serala Francia,tornerà in campo domani per la seconda giornata della fase a gironi deglidi. Le azzurre di Milena Bertolini affronteranno alle ore 18:00per andare adei primi tre punti in questa rassegna continentale. Le azzurre dovranno assolutamente ripartire dal secondo tempole transalpine. Lì si è vista la grinta giusta.non sarà facile, ma le azzurre partiranno favorite. “Mi aspetto di vedereche conosco e che ci ha portato fino a qua – ha affermato la CT Milena Bertolini alla vigilia del secondo match in Inghilterra-? E’ una ...

