Amber Heard-Johnny Depp L’attrice voleva un nuovo processo | richiesta respinta

Un giudice della Virginia ha respinto l'istanza presentata da Amber Heard per annullare il verdetto che l'ha vista sconfitta nella causa per diffamazione intentata contro l'ex marito Johnny Depp, accusato di violenza domestica. Il giudice Penney Azcarate ha negato il ricorso con cui i legali dell'attrice avevano chiesto di ripetere il processo per errori nella selezione dei giurati.