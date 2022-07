Albano Carrisi e La Battaglia Contro La Malattia! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forse non tutti sanno che il nostro Albano Carrisi soffre di una malattia cronica con cui è costretto a convivere da anni. Di che cosa si tratta? Stando alle parole del cantante, si tratta di una patologia legata al troppo stress. Ecco tutti i dettagli della vicenda! Albano soffre di psoriasi: la confessione del cantante Albano Carrisi nel corso degli anni ha dovuto affrontare molte difficoltà. Non solo la tragica scomparsa della figlia Ylenia, ma anche seri problemi di salute. Nel 2016 ad esempio, il cantante di Cellino San Marco fu colpito da un’ischemia. Trasportato d’urgenza in ospedale, fu sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore. Fortunatamente le cose si risolsero per il meglio. Non tutti sanno però, che il cantante convive da anni con una malattia. Lo aveva svelato lui stesso qualche ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forse non tutti sanno che il nostrosoffre di una malattia cronica con cui è costretto a convivere da anni. Di che cosa si tratta? Stando alle parole del cantante, si tratta di una patologia legata al troppo stress. Ecco tutti i dettagli della vicenda!soffre di psoriasi: la confessione del cantantenel corso degli anni ha dovuto affrontare molte difficoltà. Non solo la tragica scomparsa della figlia Ylenia, ma anche seri problemi di salute. Nel 2016 ad esempio, il cantante di Cellino San Marco fu colpito da un’ischemia. Trasportato d’urgenza in ospedale, fu sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore. Fortunatamente le cose si risolsero per il meglio. Non tutti sanno però, che il cantante convive da anni con una malattia. Lo aveva svelato lui stesso qualche ...

