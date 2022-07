13 luglio …

Leggi su glieroidelcalcio

Gli eventi datati 13Paul Pogba è tornato sulla sponda bianconera del Po: come aveva fatto nel 1961 Giorgio Stivanello, che in precedenza con la Vecchia Signora aveva festeggiato due scudetti e altrettante coccarde tricolori. Indossò in due periodi anche la maglia del Venezia. Era nato il 131932. Ventiquattro mesi prima di Alfredo Provenzali, voce storica e poi conduttore di 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Lui si spense il giorno del suo settantottesimo compleanno. Oggi ne compie sessanta il tecnico Pasquale Marino, mentre festeggia mezzo secolo Fabio Paratici.