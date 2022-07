WTA Budapest 2022: Cocciaretto batte Jani e passa al secondo turno (Di martedì 12 luglio 2022) Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Budapest. Sulla terra rossa ungherese l’azzurra classe 2001 (n.118 al mondo) supera per 7-6(7) 6-2 la padrona di casa Reka-Luca Jani (n.129 del ranking) e strappa il pass per il secondo turno. Per Cocciaretto ci sarà ora la sfida contro la vincitrice dell’incontro tra la ceca Katerina Siniakova e l’ucraina Anhelina Kalinina. L’azzurra parte forte e grazie al break nel terzo game sale sul 3-1. A questo punto si sveglia Jani, che con due game di fila ritorna in parità. Cocciaretto reagisce subito strappando nuovamente il servizio alla sua avversaria, ma anche in questo caso l’ungherese ribatte e trova l’immediato controbreak (4-4). Arrivate sul 5-5, l’azzurra torna avanti rubando la ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Buona la prima per Elisabettaal WTA 250 di. Sulla terra rossa ungherese l’azzurra classe 2001 (n.118 al mondo) supera per 7-6(7) 6-2 la padrona di casa Reka-Luca(n.129 del ranking) e strappa il pass per il. Perci sarà ora la sfida contro la vincitrice dell’incontro tra la ceca Katerina Siniakova e l’ucraina Anhelina Kalinina. L’azzurra parte forte e grazie al break nel terzo game sale sul 3-1. A questo punto si sveglia, che con due game di fila ritorna in parità.reagisce subito strappando nuovamente il servizio alla sua avversaria, ma anche in questo caso l’ungherese rie trova l’immediato controbreak (4-4). Arrivate sul 5-5, l’azzurra torna avanti rubando la ...

