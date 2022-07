Valigia persa in aeroporto, quanto spetta di risarcimento? (Di martedì 12 luglio 2022) Se dal nastro trasportatore si attende invano il bagaglio, non rimane che attivare la procedura per un eventuale rimborso. Come comportarsi Siamo nei mesi più caldi dell’estate e non solo in concreto. Sale la temperatura del proprio umore, rivolto già alle ferie, alle meritate vacanze, nella cornice di un paradiso del relax. Diversamente, i più L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 12 luglio 2022) Se dal nastro trasportatore si attende invano il bagaglio, non rimane che attivare la procedura per un eventuale rimborso. Come comportarsi Siamo nei mesi più caldi dell’estate e non solo in concreto. Sale la temperatura del proprio umore, rivolto già alle ferie, alle meritate vacanze, nella cornice di un paradiso del relax. Diversamente, i più L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

louviis : mi sono persa luca perché dovevo svuotare la valigia - niazkilamsbae : appena arrivata in italia attendendo la mia valigia che è apparentemente persa buonasera odio tutti che schifo tutto - fuoridalIhype : Voglio solo posare la mia valigia in terra, abbracciarlo e ritrovarmi. In questo anno mi sono persa, più e più volt… - battaglia_persa : RT @Ereda_V: #StazioneTermini ore 21:55 . Sorpresa ! L'ingresso alla metro lato via Giolitti (entrata che costeggia la libreria) chiuso sba… -