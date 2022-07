Uomini e Donne, un’ex tronista è diventata mamma bis: “Ben arrivato Leonardo Falco Maria!” (Di martedì 12 luglio 2022) È appena diventata mamma per la seconda volta una storica ex tronista di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dal 1996. Stiamo parlando di Rossella Intellicato, diventata nota al grande pubblico di Mediaset per aver partecipato prima alla 14esima edizione del Grande Fratello e poi per aver condiviso il trono insieme a una giovanissima Ludovica Valli nel 2015. L’annuncio è stato dato direttamente da Rossella attraverso una storia Instagram: E noi che pensavamo di essere al completo… Leonardo Falco Maria!! Ben arrivato Rossella Intellicato è già mamma di un maschietto, Francesco Leone Maria, nato due anni dall’amore che la lega a Giovanni Ferrero L'articolo ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 luglio 2022) È appenaper la seconda volta una storica exdi, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dal 1996. Stiamo parlando di Rossella Intellicato,nota al grande pubblico di Mediaset per aver partecipato prima alla 14esima edizione del Grande Fratello e poi per aver condiviso il trono insieme a una giovanissima Ludovica Valli nel 2015. L’annuncio è stato dato direttamente da Rossella attraverso una storia Instagram: E noi che pensavamo di essere al completo…! BenRossella Intellicato è giàdi un maschietto, Francesco Leone Maria, nato due anni dall’amore che la lega a Giovanni Ferrero L'articolo ...

