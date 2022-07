Ucraina: Kiev, ucciso un altro generale russo in attacco missilistico a Kherson (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. -(Adnkronos) - Sarebbe il generale Artem Nasbulin, capo di stato maggiore del 22° corpo d'armata delle forze armate russe, una delle vittime dell'attacco missilistico condotto dagli ucraini contro un posto di comando mobile a Tavriis'k, nell'oblast di Kherson. L'annuncio dell'uccisione dell'alto ufficiale è stato dato da Serhiy Bratchuk, portavoce del capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, su Telegram. Nell'attacco - condotto con missili Himars - sarebbero morti in totale 12 ufficiali russi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. -(Adnkronos) - Sarebbe ilArtem Nasbulin, capo di stato maggiore del 22° corpo d'armata delle forze armate russe, una delle vittime dell'condotto dagli ucraini contro un posto di comando mobile a Tavriis'k, nell'oblast di. L'annuncio dell'uccisione dell'alto ufficiale è stato dato da Serhiy Bratchuk, portavoce del capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, su Telegram. Nell'- condotto con missili Himars - sarebbero morti in totale 12 ufficiali russi.

