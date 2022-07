Superbonus 110%, perché per me M5s dovrebbe smettere di difenderlo e mirare al salario minimo (Di martedì 12 luglio 2022) di Mario Pomini* Se dovessimo analizzare la strategia politica del Movimento Cinque Stelle guardando alle vicende napoleoniche, potremmo dire che il reddito di cittadinanza ha rappresentato la brillante vittoria di Austerlitz, mentre il bonus edilizio del 100% può portare al disastro di Waterloo. Con il reddito di cittadinanza i pentastellati hanno dato voce alle legittime preoccupazioni economiche di milioni di persone dimenticate dalla politica, ottenendone in compenso un brillante successo elettorale. Ora si stanno intestardendo sulla difesa ad oltranza del super bonus edilizio, che oltre ad interessare un numero molto più ridotto di contribuenti, a mio avviso è poco giustificabile da tutti i punti di vista. Una mossa forse non fatale, ma decisamente controproducente. Le critiche al super bonus edilizio sono state formulate da molti. Ecco un sintetico catalogo, peraltro non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) di Mario Pomini* Se dovessimo analizzare la strategia politica del Movimento Cinque Stelle guardando alle vicende napoleoniche, potremmo dire che il reddito di cittadinanza ha rappresentato la brillante vittoria di Austerlitz, mentre il bonus edilizio del 100% può portare al disastro di Waterloo. Con il reddito di cittadinanza i pentastellati hanno dato voce alle legittime preoccupazioni economiche di milioni di persone dimenticate dalla politica, ottenendone in compenso un brillante successo elettorale. Ora si stanno intestardendo sulla difesa ad oltranza del super bonus edilizio, che oltre ad interessare un numero molto più ridotto di contribuenti, a mio avviso è poco giustificabile da tutti i punti di vista. Una mossa forse non fatale, ma decisamente controproducente. Le critiche al super bonus edilizio sono state formulate da molti. Ecco un sintetico catalogo, peraltro non ...

