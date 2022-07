Stasera in TV 12 luglio 2022: Battiti Live e La canzone della vita - Danny Collins (Di martedì 12 luglio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 12 luglio 2022 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 12 luglio 2022: la programmazione La programmazione serale di martedì 12 luglio 2022 è ampia. Rai1 presenta la pellicola La canzone della vita - Danny Collins. Canale5, invece, offre la commedia Come un gatto in tangenziale, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Italia 1 propone la seconda puntata di Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Quanti avessero voglia di gustarsi un commedia divertente, ma ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 luglio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 12sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 12: la programmazione La programmazione serale di martedì 12è ampia. Rai1 presenta la pellicola La. Canale5, invece, offre la commedia Come un gatto in tangenziale, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Italia 1 propone la seconda puntata di, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Quanti avessero voglia di gustarsi un commedia divertente, ma ...

Pubblicità

elisatoffoli : I concerti di Elisa previsti per stasera 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa de… - Tg1Rai : Il 5 luglio ricorre il primo anniversario della morte di #RaffaellaCarrà, stasera alle 23.30 lo Speciale Tg1 'Carra… - GassmanGassmann : Un Professore le puntate stasera 5 luglio su Rai premium ?????? - zazoomblog : Stasera in tv martedì 12 luglio: “Come un gatto in tangenziale” su Canale 5 - #Stasera #martedì #luglio: #“Come - Roberto55979047 : RT @_akaaatiamo: 11 luglio 2022 amadeus stasera annuncerà qualcosa su sanremo 2023. questa cosa così surreale -