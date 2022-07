Romagnoli Lazio | è UFFICIALE | il difensore è un giocatore biancoceleste

(Di martedì 12 luglio 2022) Alessioè un nuovo calciatore della, come confermato dallo stesso club con un comunicatoAlessioè un nuovodella, come confermato dallo stesso club. COMUNICATO – «La S.S.comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Alessioche legherà le parti per i prossimi cinque anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tredici, come il numero di maglia che indosserà alla. Alessioha detto addio al Milan dopo sette anni ed è rimasto senza contratto dal primo luglio. In queste ore, però, è tornato a ...Sta per iniziare ufficialmente la storia dicon la sua amata, stavolta per davvero. Quinquennale a 2,8 milioni di euro più bonus, con tanto di opzione per il sesto anno. Queste le ...La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio. La società biancoceleste lo ha reso noto ...