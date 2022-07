Perché il disastro 5 Stelle è un fallimento per tutti L’opinione di Zacchera

Leggi su formiche

(Di martedì 12 luglio 2022) La crisi conclamata del M5S che in un quinquennio è passato dall’essere il primo partito italiano ad una percentuale al di sotto del 10% può essere commentata con sarcasmo e ironia (e non ne mancherebbero certo gli argomenti), ma alla fine è anche una sconfitta per. Quando negli anni scorsi il Movimento prometteva di aprire il Parlamento come “una scatola di tonno”, annunciava più avanti “la fine della povertà” e che comunque avrebbe dimostrato un modo rivoluzionario “dal basso” di affrontare la politica poteva stupire, illudere, ma sicuramente – almeno all’inizio – era un modo magari folkloristico ma anche in buona fede di cambiare la politica italiana e la logica di palazzo. È passato meno di un quinquennio e l’aspetto più triste della mancata rivoluzione grillina è proprio il vedere come non solo i protagonisti si sono velocemente adeguati all’andazzo ...