Pedullà: “Se il Napoli decidesse di cedere Koulibaly, un top club è in vantaggio” (Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Koulibaly-Napoli. Si rincorrono le voci sul futuro di Koulibaly. Secondo i rumors il senegalese avrebbe accettato l’offerta del Chelsea ed a breve lo comunicherà al presidente Aurelio De Laurentiis. A tal proposito, Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia, scrive così sul suo account social ufficiale su twitter: “Se il Napoli decidesse di cederlo, Chelsea (come detto ieri sera) oggi più di qualsiasi altro club. Oggi. Ma aspettiamo di capire cosa comunicherà lui”. Sono giorni frenetici per il Napoli che, oltre alle trattative in entrata, è alle prese con il nodo spinoso legato a Koulibaly. Tutto dipenderà dall’incontro tra il senegalese e De ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Si rincorrono le voci sul futuro di. Secondo i rumors il senegalese avrebbe accettato l’offerta del Chelsea ed a breve lo comunicherà al presidente Aurelio De Laurentiis. A tal proposito, Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia, scrive così sul suo account social ufficiale su twitter: “Se ildi cederlo, Chelsea (come detto ieri sera) oggi più di qualsiasi altro. Oggi. Ma aspettiamo di capire cosa comunicherà lui”. Sono giorni frenetici per ilche, oltre alle trattative in entrata, è alle prese con il nodo spinoso legato a. Tutto dipenderà dall’incontro tra il senegalese e De ...

Pubblicità

Salvato95551627 : RT @napolipiucom: Pedullà: 'Se il Napoli decidesse di cedere Koulibaly, un top club è in vantaggio' #CalcioNapoli #Calciomercato #Koulibal… - napolipiucom : Pedullà: 'Se il Napoli decidesse di cedere Koulibaly, un top club è in vantaggio' #CalcioNapoli #Calciomercato… - Pasqual01350178 : @Andrea1994___ @Napoli_Report @AleAuz86 Secondo me mandata da pedulla' - Roberta_Siro : RT @MatthijsPog: ?? Koulibaly è molto legato al Napoli ma vorrebbe fare un'esperienza all'estero, al Barça o al Chelsea. Ad oggi, difficile… - hbk_89 : ?? Alfredo Pedullà: #KK: se il #Napoli decidesse di cederlo, #Chelsea (come detto ieri sera) oggi più di qualsiasi a… -

Pedullà: "Koulibaly Se il Napoli decide di cederlo c'è un club davanti a tutti gli altri" Direttamente dal proprio account di Twitter, il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà informa sulle ultime notizie riguardanti il difensore centrale senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly : Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ... Napoli - Koulibaly: Giuntoli chiede disponibilità a Milenkovic ... piace da tempo, sin da gennaio, e la candidatura persiste forte.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli, ritiro Dimaro: oggi è atteso l'arrivo di Osimhen e Koulibaly Pedullà: "... IamNaples.it Direttamente dal proprio account di Twitter, il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredoinforma sulle ultime notizie riguardanti il difensore centrale senegalese delKalidou Koulibaly : Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato ...... piace da tempo, sin da gennaio, e la candidatura persiste forte.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, ritiro Dimaro: oggi è atteso l'arrivo di Osimhen e Koulibaly: "... Pedullà: "Napoli, nessun rilancio per Mertens. Torino e Monza su Petagna"