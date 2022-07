“Patrimonio da re”. Francesco Totti e Ilary Blasi, quello che devono gestire nella separazione (Di martedì 12 luglio 2022) Entrambi sono riusciti a costruirsi su misura due carriere separate e ben distinte, entrambe iconiche, in due settori totalmente differenti. Due identità completamente diverse, ma accomunate da una genuinità profonda che donava al pubblico modo di rispecchiarsi in loro, nonostante soldi e fama. Perciò Ilary Blasi e Francesco Totti erano e sono tanto adorati. Eppure, tornando alla realtà, questa triste rottura comporterà pesanti argomenti riguardo i loro averi. Insieme hanno contribuito a fondare un impero del quale erano gli acclamati, ed affiatati, sovrani. Adesso entrambi sembrano aver già intrapreso altre strade sentimentali. Sicuramente Francesco Totti è legato a Noemi Bocchi, nata nel 1988, separata e madre di due figli. La donna, secondo tanti somigliante a ... Leggi su tuttivip (Di martedì 12 luglio 2022) Entrambi sono riusciti a costruirsi su misura due carriere separate e ben distinte, entrambe iconiche, in due settori totalmente differenti. Due identità completamente diverse, ma accomunate da una genuinità profonda che donava al pubblico modo di rispecchiarsi in loro, nonostante soldi e fama. Perciòerano e sono tanto adorati. Eppure, tornando alla realtà, questa triste rottura comporterà pesanti argomenti riguardo i loro averi. Insieme hanno contribuito a fondare un impero del quale erano gli acclamati, ed affiatati, sovrani. Adesso entrambi sembrano aver già intrapreso altre strade sentimentali. Sicuramenteè legato a Noemi Bocchi, nata nel 1988, separata e madre di due figli. La donna, secondo tanti somigliante a ...

