Parcheggi a Piazza della Repubblica

di Luca Capacchione I Consiglieri Comunali d'opposizione, su proposta del consigliere Giuseppe Provenza, hanno formalizzato una mozione in Consiglio per ripristinare i Parcheggi a spina di pesce in Piazza del Repubblica. "I Parcheggi ivi esistenti sono stati notevolmente ridotti a causa della "strana" scelta di rimuovere i posti a "spina di pesce", sostituendoli con Parcheggi in parallelo, sottraendo alla zona circa 25 posti auto, creando un notevole disagio alla collettività – si legge nella mozione – Si evidenzia che la zona è notevolmente congestionata dal traffico, con una cronica assenza di posti auto per Parcheggiare, pertanto, risulta difficile comprendere la motivazione di tale scelta, anche alla luce della evidente mancanza di sicurezza per i ...

