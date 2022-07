Pubblicità

GoalItalia : Tanti campioni, una sola scelta ??? Chi è il miglior Pallone d'Oro nella storia della Juventus? ???? - cartavelata : RT @tinyvillanelle: Se Correa fosse bravo a calcio tanto quanto è gnocco vincerebbe il pallone d’oro - chiamatemiire_ : RT @tinyvillanelle: Se Correa fosse bravo a calcio tanto quanto è gnocco vincerebbe il pallone d’oro - tinyvillanelle : Se Correa fosse bravo a calcio tanto quanto è gnocco vincerebbe il pallone d’oro - Sig_Ceretti : @GEC70821641 Buongiorno Cara Egy, Forza Roma Sempre. ???? 'L'allenatore nel pallone' è un capolavoro della cinematog… -

Corriere dello Sport

Il prossimo 21 luglio a Rabat, in Marocco , verrà assegnato ild'africano 2022 . Nella lista di dieci candidati stilata dalla Federcalcio africana ( CAF ) figura anche il nome del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ...Alexia Putellas,d'femminile nel 2021, ha dovuto rinunciare agli Europei donne 2022: anche senza di lei comunque la Spagna ha segnato quattro gol alla Finlandia, e tre di questi sono ... Pallone d'Oro africano, Koulibaly tra i dieci candidati Il difensore del Napoli nella lista per il miglior giocatore africano dell'anno: se la vedrà con Salah e Mané Il prossimo 21 luglio a Rabat, in Marocco, verrà assegnato il Pallone d'Oro africano 2022.Il centrocampista francese ha giocato con Timothy Weah, figlio di George, nelle giovanili del Psg e ha avuto modo di incontrare l'ex pallone d'oro del Milan che gli avrebbe detto di prendere come ...