Occasione last minute: può tornare alla Juve (Di martedì 12 luglio 2022) La sessione estiva di calciomercato promette sorprese, fino alla fine: il clamoroso ritorno alla Juventus può concretizzarsi Non è un mistero che la Juventus sia al momento, per distacco, la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 12 luglio 2022) La sessione estiva di calciomercato promette sorprese, finofine: il clamoroso ritornontus può concretizzarsi Non è un mistero che lantus sia al momento, per distacco, la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

nuneziano966 : @taraabtismo @ale_taia Forte anche in copertura fidati. Renato era uno più adatto alla fase offensiva, quindi io cr… - nuneziano966 : @_IlTonaliano_ Amico, fatevene una ragiona couscous è ormai andato??????? Se arriva qualcuno probabilmente sarà una m… - giancojuve : @LeonettiFrank Sarebbe comunque un up. Non ci credevo molto. Comunque può essere occasione last minute. Ottimo rapporto con Max e ambiente - RadioRedWave : @Mickybit22 @manoACM1899 @tcarapezza Però lo lo hanno preso no? Messias è stato un acquisto all’ultimo minuto. Poi… - Vanninja93 : @KeithEMoorth @90ordnasselA Penso di sì al 98%. Poi se scappa un'occasione last minute chissà, Zinho potrebbe riand… -