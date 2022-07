Mourinho e i tifosi della Roma meritano Dybala

Pubblicità

Lollover94 : @Sardanapalooo @CorSport Zazzaroni parla con Mourinho. Il grande allenatore fa conoscere la sua insoddisfazione per… - spindles1989 : RT @LAROMA24: ??????#Trigoria: #Volpato concede autografi ai tifosi dopo l'allenamento ?? #AsRoma #ForzaRoma #Mourinho #Friedkin #TiagoPinto… - ATolomieri : RT @LAROMA24: ??????#Trigoria: #Volpato concede autografi ai tifosi dopo l'allenamento ?? #AsRoma #ForzaRoma #Mourinho #Friedkin #TiagoPinto… - CVolpato27 : RT @LAROMA24: ??????#Trigoria: #Volpato concede autografi ai tifosi dopo l'allenamento ?? #AsRoma #ForzaRoma #Mourinho #Friedkin #TiagoPinto… - LAROMA24 : ??????#Trigoria: #Volpato concede autografi ai tifosi dopo l'allenamento ?? #AsRoma #ForzaRoma #Mourinho #Friedkin… -

ForzaRoma.info

Non ha fatto la "faccia di merda" - è l'espressione cheusa di solito, riferendola a se stesso, per dichiarare la propria incazzatura - . Tuttavia ieri sera, così come domenica scorsa a Fiumicino, non è sembrato sereno , soddisfatto. Alla Salita ...Nonostante l'Inter venga ancora indicata come la favorita per arrivare al calciatore, igiallorossi continuano a sperare anche in virtù della presenza in panchina di Josè. Anche l'ex ... Taddei: “Ero sicuro che Mourinho avrebbe portato trofei. I tifosi lo meritavano” James Rodriguez alla Roma Al momento è solo un'indiscrezione che arriva dall'Argentina, ma chissà che non possa diventare realtà. Da anni al centro di numerose voci di mercato durante il periodo esti ...Calciomercato Roma, Tiago Pinto sta lavorando per regalare un grande colpo all'allenatore portoghese che ha chiesto un trequartista puro. Uno dei tanti desideri di José Mourinho si chiama James Rodrig ...