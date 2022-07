Milano: prefettura, 'protocollo cantieri a salvaguardia opere Milano-Cortina 2026 e Pnrr' (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug.(Adnkronos) - "Anche in vista degli ormai prossimi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti per Milano e Città Metropolitana, delle opere programmate per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e delle opere finanziate dal Pnrr, è nata l'esigenza di aggiornare il 'protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni' già siglato in occasione di Expo il 22 febbraio 2012". Lo evidenzia la prefettura di Milano, precisando che "il documento persegue molteplici finalità: garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022), 12 lug.(Adnkronos) - "Anche in vista degli ormai prossimi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti pere Città Metropolitana, delleprogrammate per le Olimpiadie dellefinanziate dal, è nata l'esigenza di aggiornare il 'd'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni' già siglato in occasione di Expo il 22 febbraio 2012". Lo evidenzia ladi, precisando che "il documento persegue molteplici finalità: garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di ...

