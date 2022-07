Microchip, Italia in campo. Ecco il maxi stabilimento in Francia (Di martedì 12 luglio 2022) Nella giornata di ieri si è concluso un importante accordo per la resilienza e la competitività dell’industria europea dei semiconduttori. STMicroelectronics, società da una capitalizzazione di borsa vicina ai 28 miliardi di euro e controllata rispettivamente al 13.75% da investitori Italiani e francesi, e l’azienda americana GlobalFoundries hanno annunciato un Memorandum of Understanding per la costruzione congiunta di una nuova foundry, vicino all’esistente sito produttivo di STM nella località di Crolles, in Francia. “Si tratta dell’investimento industriale più imponente degli ultimi decenni al di fuori del settore nucleare e un grande passo per la nostra sovranità industriale”, ha commentato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire. Il nuovo centro produttivo da 300mm sarà operativo dal 2026, con una capacità a pieno regime da circa ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) Nella giornata di ieri si è concluso un importante accordo per la resilienza e la competitività dell’industria europea dei semiconduttori. STMicroelectronics, società da una capitalizzazione di borsa vicina ai 28 miliardi di euro e controllata rispettivamente al 13.75% da investitorini e francesi, e l’azienda americana GlobalFoundries hanno annunciato un Memorandum of Understanding per la costruzione congiunta di una nuova foundry, vicino all’esistente sito produttivo di STM nella località di Crolles, in. “Si tratta dell’investimento industriale più imponente degli ultimi decenni al di fuori del settore nucleare e un grande passo per la nostra sovranità industriale”, ha commentato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire. Il nuovo centro produttivo da 300mm sarà operativo dal 2026, con una capacità a pieno regime da circa ...

